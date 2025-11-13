«Процесс видится необратимым»

Санкции уже не на что накладывать: Марко Рубио признал, что у США практически не осталось возможностей для введения новых ограничительных мер в отношении России. Об этом госсекретарь заявил на брифинге по итогам министерской встречи G7 в Канаде. Отвечая на вопрос о так называемом теневом танкерном флоте, глава Госдепа дал понять, что эта проблема больше относится к Европе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад в любом случае продолжит санкционное давление на Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Марко Рубио в ходе общения с журналистами по итогам министерской встречи «Группы семи» в Канаде, по сути, согласился с тем, что механизм антироссийских санкций постепенно исчерпывает себя. Практически не остается объектов, которые можно внести в черный список. Что касается недавних мер против отечественной нефтянки, госсекретарь пояснил, что этого все просили. Эффект будет, нужно лишь запастись терпением. Похоже, что представители СМИ подвергли сомнению озвученные тезисы. А как же так называемый теневой танкерный флот? Такой был задан вопрос.

Это на сегодня чуть ли не главный вызов. Рубио ответил весьма оригинально, в таком духе, что США не вводят санкции, чтобы потом их не применять, это больше проблема Европы, потому что она ближе ко всему этому. Как мы знаем, страны ЕС действительно пытаются перехватывать танкеры, которые, скажем так, теоретически могут перевозить российскую подсанкционную нефть, однако не очень в этом преуспевают. Понятно почему: это может привести к прямому военному конфликту с Москвой.

Кроме того, закон не всегда позволяет без видимых причин досматривать суда, иначе это можно посчитать пиратством. В Старом Свете принято с нормами права считаться. Впрочем, они нашли формулу: задерживать танкер на некоторое время, а потом отпускать. Это делается с целью спровоцировать нарушение условий контракта со стороны продавца, то есть России.

Но получается, что большая и сильная Америка и вовсе рисковать не хочет. Между тем похоже, что Рубио подтвердил известный тезис о том, что Дональд Трамп категорически против того, чтобы вводить какие-либо меры против РФ, более того, намерен придерживаться этой линии и впредь. Но даже президент Соединенных Штатов не всесилен: когда очень просят (читай: «оказывают давление»), приходится соглашаться.

Что касается проблемы санкций в целом, этот процесс видится необратимым. Подобное — своеобразный ритуал, по крайней мере, со стороны Европы. Это нужно в первую очередь для того, чтобы не упрекали в бездействии. Так что найдутся и объекты, и физические лица, было бы желание. И Америка тоже не сможет оставаться в стороне. В первую очередь потому, что западный мир должен быть единым. В связи с этим надо идти на компромисс, даже если этого очень не хочется. Что же дальше? Четкого сценария на сегодня, похоже, все-таки нет. В голосе Рубио чувствуется какая-то неуверенность. Впрочем, может, это такой стиль государственного секретаря Соединенных Штатов Америки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе