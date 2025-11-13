ЦБ: мошенники в III квартале похитили у россиян более 8 млрд рублей

В III квартале 2025 года злоумышленники совершили в России 460,1 тыс. мошеннических операций. Это на 51% превышает средние показатели за предыдущие четыре квартала, сообщает Банк России в своем обзоре. При этом общий объем похищенных с банковских счетов россиян средств составил 8,2 млрд руб. — почти на прежнем уровне.

Всего за три месяца банки отразили 28,5 млн попыток мошеннических операций. Рост обращений зафиксирован в том числе из-за досрочного внедрения крупными кредитными организациями специальных сервисов в мобильных приложениях для информирования клиентов о мошенничестве. С октября наличие такого функционала стало обязательным для банков.

По данным регулятора, россияне все чаще сообщают не только о крупных кражах, но и о хищении небольших сумм. Это свидетельствует о повышении бдительности клиентов и эффективности средств защиты.

Кроме того, ЦБ России с июля по сентябрь заблокировал 17,3 тыс. телефонных номеров, с которых совершались мошеннические звонки, а также 7,8 тыс. интернет-ресурсов, используемых злоумышленниками. Российские банки предотвратили хищение 3,5 трлн руб. за III квартал 2025 года. Эти меры подтверждают рост защиты клиентов и систем безопасности банков в условиях увеличения активности мошенников.