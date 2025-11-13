Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Levrana

Levrana — косметический бренд из Санкт-Петербурга, созданный в 2013 году Леонидом Владимировичем Левраном

В основе средств — натуральное и органическое сырье, растительные экстракты, масла. Многие активные ингредиенты имеют сертификацию по международному стандарту COSMOS, часть сырьевой базы производится и собирается на собственной ферме за полярным кругом в г. Кандалакша. Levrana — это продукция для лица, тела, волос, средства гигиены для всей семьи и косметика для самых маленьких. Бестселлерами являются: гель для интимной гигиены, сыворотка для лица ReFresh.

Фото: Levrana

Фото: Levrana


Энциклопедия русской красоты

Читать далее

Новости компаний Все