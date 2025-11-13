В Прикамье экс-директора управляющей компании будут судить за получение подкупа

В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении Владимира Некрасова, ранее возглавлявшего ООО «Точка управления», подконтрольную экс-мэру Березников Андрею Мотовилову. Как сообщают прокуратура Пермского края и СУ СКР по региону, господину Некрасову инкриминируется ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, в крупном размере). По версии силовиков, он получил в общей сложности 1,99 млн руб. в качестве подкупа от руководителей подрядных организаций, занимающихся производством работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. За эти деньги директор способствовал заключению контрактов по капремонту в многоквартирных домах в Березниках. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», деньги передавались лицами, действующими в интересах ООО «Комфорт-Инвест» и ООО «Центр капитального ремонта».

Предприниматели добровольно сообщили о противоправных деяниях в УФСБ по Пермскому краю, а также активно способствовали раскрытию и расследованию преступления. Уголовное дело будет рассматривать Березниковский городской суд.