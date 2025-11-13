Петербургский ГУАП открыл в Китае лабораторию интеллектуального производства

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и Институт интеллектуального производства Академии наук провинции Хэйлунцзян в Китае открыли зеркальную лабораторию «Интеллектуальное производство» и подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в Харбине, сообщили в пресс-службе университета 13 ноября.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Церемония открытия лаборатории «Интеллектуальное производство» в Китае

ГУАП на мероприятии представили ректор Юлия Антохина, проректор по образовательным технологиям и инновационной деятельности Сергей Соленый, проректор по развитию университетского комплекса Галина Пешкова, проректор по административной работе и безопасности Игорь Павлов и директор Института информационных технологий и программирования Татьяна Татарникова.

Лаборатория станет площадкой для проведения совместных исследований в области интеллектуального производства, цифровых двойников и автоматизации, а также подготовки специалистов и внедрения технологий искусственного интеллекта на коллаборативных производствах, заявили в ГУАП.

По словам госпожи Антохиной, создание совместной лаборатории позволит ускорить трансфер технологий и расширить сотрудничество между российскими и китайскими учеными и инженерами. Она отметила, что доступ к передовым китайским разработкам создает дополнительные возможности для запуска инновационных проектов и укрепления позиций обеих стран на рынке интеллектуального производства.

