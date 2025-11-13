Новый консервный завод появится в Кизилюртовском районе к 2027 году

Компания ООО «КМБ», управляющая Кикунинским консервным заводом, планирует через два года запустить новое предприятие в Кизилюртовском районе мощностью 7 млн бутылок в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

Три года назад компания приобрела завод и за первый год полностью модернизировала предприятие. Сейчас мощность производства составляет 5 млн бутылок в год и 1,5 тыс. т переработки овощей и фруктов. Параллельно компания восстанавливает Чиркатинский консервный завод, где уже в следующем году планируется принять 700 т абрикосов.

Уточняется, что решение о строительстве нового завода на равнине связано с логистическими трудностями в горной местности. Так, размещение предприятия в Кизилюртовском районе позволит сократить транспортные расходы.

В прошлом году из-за меньшего урожая компания переработала 800 т продукции против 1,5 тыс. т годом ранее. На текущий год при благоприятных условиях планируется переработать до 1,5 тыс. т.

Константин Соловьев