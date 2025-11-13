Европейский суд: джин не может быть безалкогольным

Европейский суд постановил, что безалкогольные напитки не могут называться джином. Это противоречит нормам ЕС, согласно которым джин — напиток с содержанием этилового спирта не менее 37,5%.

Судебный спор вокруг напитка возник из-за того, что германская компания PB Vi Goods продавала напиток под названием Virgin Gin Alkoholfrei (Чистый джин безалкогольный). Немецкая ассоциация добросовестной конкуренции подала иск против компании, заявив, что маркировка «безалкогольный джин» нарушает правила ЕС, поскольку товар не соответствует юридическому определению.

Спор ассоциации и продавца напитка изначально рассматривал германский суд, который перенаправил дело в Европейский суд. Тот запретил продажу безалкогольного джина, отметив, что так защищает потребителей от путаницы и обеспечивает честную конкуренцию между производителями джина.

Кирилл Сарханянц