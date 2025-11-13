Из Республики Филиппины депортируют обвиняемого в мошенничестве россиянина

Гражданин России Захар Зверев, задержанный в Республике Филиппины, в ближайшее время будет доставлен в Москву, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Сотрудники правоохранительных органов Филиппин в аэропорту Манилы передали задержанного Зверева представителям российского бюро Интерпола. По данным следствия, в мае 2021 года Захар Зверев организовал группу, занимавшуюся телефонным мошенничеством. Злоумышленники звонили гражданам, представляясь сотрудниками кредитных организаций и правоохранительных органов, и убеждали перевести средства на так называемые безопасные счета. Ущерб от их действий составил 3,6 млн руб.

Уголовное дело в отношении задержанного Зверева было возбуждено в Краснодаре по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Захар Зверев скрылся от следствия и в мае 2023 года был объявлен в международный розыск. В марте 2025 года его задержали на территории Республики Филиппины.

Анна Перова