Белгородский маршмелоу запретили в Белорусии за обнаруженный в составе краситель

На территории Беларуси был введен временный запрет на импорт и распространение всех продуктов российского производителя кондитерских изделий белгородского ООО «Конфектум» из-за найденного в составе незаявленного производителем красителя, следует из заявления в Telegram-канале Минздрава Республики. В компании отметили, что причиной появления добавки стал сбой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Постановлением заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Светланы Нечай введена временная санитарная мера, устанавливающая запрет на ввоз, реализацию, хранение, транспортирование и использование всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции указанного производителя на территории внутреннего рынка страны, а также — прекращено действие свидетельства о государственной регистрации.

«Чтобы пищевая продукция указанного изготовителя смогла вернуться на рынок нашей страны, производитель должен организовать проведение корректирующих мероприятий, обеспечить их эффективность, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенную систему контроля качества, включая лабораторные исследования продукции, оценку рисков факторов, вызвавших введение ограничений, и достижение по ним приемлемого уровня»,— следует из сообщения Минздрава.

«“Конфектум” осознает всю серьезность возникшей ситуации и подтверждает, что выявленное несоответствие маркировки состава имело место в ограниченном объеме — в единичной партии товара одной позиции»,— прокомментировала компания произошедший инцидент. Из сообщения следует, что краситель азорубин (Е122), не указанный в маркировке, появился в составе продукции по причине «технического сбоя, приведшего к непреднамеренному смешению остатков двух полуфабрикатов с разными рецептурами в ходе производственного процесса». Партия была отозвана с белорусского рынка, компания инициировала служебную проверку и проводит независимые лабораторные исследования для подтверждения соответствия остальной продукции заявленного состава установленным стандартам качества и безопасности.

По данным Rusprofile, ООО «Конфектум» зарегистрировано в Белгородской области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Ирина Цапенко. 70% компании принадлежит Вячеславу Гуляеву, еще 30% — Вадиму Гуляеву. Выручка в 2024 году составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 272,1 млн руб. По собственным данным, ассортимент компании насчитывает более 100 продуктов. Наибольшую долю, более 75%, занимает жевательно-мармеладная группа.

В 2020 году ООО «Конфектум» запустило линию по производству жевательного зефира (маршмеллоу) на территории промышленного парка «Северный» под Белгородом, инвестиции в производственный комплекс мощностью 1,8 тыс. т сладостей в год превысили 200 млн руб.

Ульяна Ларионова