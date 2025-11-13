Die Zeit: Си Цзиньпин отменил поездку на саммит G20

Председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20 в Йоханнесбурге. Об этом сообщили китайские дипломатические источники Die Zeit. Китай будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее участие в саммите также отменили президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Впервые в истории G20 на встрече не будет глав трех крупнейших стран группы.

Саммит лидеров стран G20 пройдет 21 и 22 ноября в Йоханнесбурге. Господин Трамп еще в начале 2025 года заявлял, что не поедет в ЮАР, так как в стране отбирают земли у потомков европейских колонистов. В сентябре Дональд Трамп говорил, что вместо него в Йоханнесбург отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс.