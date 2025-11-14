Супердискотека 90-х в «Ледовом дворце», фестиваль «Дар» и концерт группы Pizza в A2

Северная столица все ближе к первому снегу. Но пока на город не обрушилась белоснежная перина, а температура воздуха еще не опустилась ниже нуля, есть смысл проводить свободное время не только на прогулках, но и в культурных учреждениях Петербурга. В традиционной афише к пятнице «Ъ Северо-Запад» собрал предстоящие спектакли, концерты и фестивали.

Концерт «Музыка при свечах»

Если не терпится окунуться в мир музыки, в Яани Кирик 14 ноября будет представлена программа «Рок при свечах», организованная командой Amadeus Concerts. Гостей вечера погрузят в мир современной авторской музыки, во вселенную переживаний и состояний, где есть и мощь экспрессии рока, и проникновенность, и лиричность этнонаправления, и строгость классики. Живой рояль и струнный ансамбль будут отвечать за музыкальное наполнение. В Яани Кирик прозвучат песни на русском языке о вечности, о любви, о красоте…

Радио Record приглашает в Лунапарк 15 ноября, чтобы поностальгировать и послушать любимые песни на «супердискотеке 90-х». На сцену Ледового дворца выйдут российские и зарубежные артисты, а в фойе гостей погрузят в атмосферу конца прошлого века. Любителям поп-музыки предлагают подготовить соответствующие наряды: надеть лосины, варенки или же танцевать в малиновом пиджаке. Свои хиты исполнят Шура, группы «Дюна», «Вирус», Hi-Fi, певицы Акула, Ирина Салтыкова, Алена Апина и другие. Организаторы обещают появление на сцене секретного иностранного гостя. Его имя будет раскрыто только на концерте.

Оперетту Франца Легара «Цыганская любовь» в концертном исполнении представят 15 ноября в Театре музыкальной комедии. Чарующая музыка выдающегося австро-венгерского композитора будет царить в этот вечер в театре. Зрелищная часть жанра, по традиции требующего многочисленных костюмов и красочных декораций, отступит на второй план, но эффектные танцевальные каскады в исполнении солистов и страстная любовная интрига между главными героями, которые так ценят поклонники оперетты, будут на сцене непременно. Зрителям покажут историю девушки, которая, выбирая между двумя влюбленными в нее юношами, на собственном опыте убеждается, что синица в руках лучше журавля в небе.

Сцена из спектакля «НеПлохие парни»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» на 16 ноября подготовил спектакль «НеПлохие парни» по пьесе Марка Камолетти «Боинг-Боинг». Жан-Мишель, обаятельный и чертовски привлекательный архитектор, хорошо устроился в Париже. У него есть своя квартира в элитном районе, работа с достойной зарплатой и сразу три возлюбленных. Каждая девушка уверена, что она единственная. Главный герой научился подстраиваться, чтобы не попасться на обмане. Однако однажды отработанная схема дает сбой — и все три девушки оказываются в одно время в одном месте.

Фестиваль «Дягилев P.S.» 17 ноября продолжит традицию: на сцене Александринского театра пройдет вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева». В его рамках состоится еще одна премьера — главного балетмейстера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максима Севагина и китайской постановщицы Си Син. Двадцатиминутный дуэт исполнят сами создатели. Танцовщики Балета Каталонии исполнят номер Sinсe I fell with you на музыку одноименной джазовой композиции. В программу также входит новая постановка, созданная для продюсерской компании MuzArts,— балет «Русский характер» по мотивам рассказа Алексея Толстого.

В концертном зале «Аврора» 18 ноября наградят лауреатов и победителей первой «Евразийской премии "Ассамблеи автомобилистов"». За заслуги в отрасли наградами отметят предпринимателей, руководителей компаний и отраслевых союзов, государственных деятелей и представителей межправительственных организаций, мастеров автоспорта, редакторов и обозревателей главных автомобильных СМИ. Премия — это новая экспертная площадка, которая призвана объединить лучшие идеи и практики в автомобильном секторе Евразии, рассказать о них широкой аудитории, содействовать формированию здоровой бизнес-среды в отрасли и культуры владения автомобилем.

Александринский театр

Во вторник, 18 ноября, стартует II Фестиваль искусств имени Шаляпина «Дар». Организаторы приглашают отправиться в путешествие, посвященное феномену творческого дара, в мир музыки, театра и современного балета. Каждое мероприятие обращено к Шаляпину как проводнику в мир художественного откровения, раскрывающего многослойность и глубину русской культуры. Премьера современного балета «Медитация» откроет фестиваль 18 ноября на главной сцене Александринского театра. Это философская притча о человеке, ищущем смысл жизни и вдохновение. Спектакль представляет собой театральное переживание, в котором зритель становится участником процесса внутренней трансформации.

Выставка «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет» откроется 18 ноября в Михайловском замке. На ней будет представлено свыше 300 произведений XVIII — первой половины XIX века: портреты императоров, полководцев, государственных деятелей и представителей культуры. Перед гостями выставки предстанет сама история России, воплощенная как в великолепных парадных портретах прекрасных дам и кавалеров, так и в трогательных камерных образах семей и детей.

В рамках фестиваля «Музыкальное сердце театра» на сцене Театра музыкальной комедии 19 ноября покажут мюзикл «Человек, который смеется». Сценарий по роману Виктора Гюго написали специально для Свердловского театра музыкальной комедии в прошлом году. Авторы спектакля сохраняют основную интригу, но от исторических деталей отказываются в пользу рассказа о живых людях, их чувствах и поступках, которые в любой стране и в любые времена, как писал сам классик, «могут вознести нас до небес и свергнуть в глубокую пропасть». Главный герой — Гуинплен — носит на лице маску «вечного смеха». Этот образ внушает ужас, отвращение и страх, но за это готовы хорошо платить. Персонаж счастлив: бродячая труппа заменила ему семью, он влюблен, и любовь его взаимна. Однако раскрытая тайна происхождения поставит героя перед выбором между уродством и красотой души.

Сцена из мюзикла «Солнечный удар»

Фестиваль продолжится показом мюзикла «Солнечный удар» 20 ноября по мотивам произведения Ивана Бунина от Новосибирского музыкального театра. Постановку представят на сцене Театра музыкальной комедии. Действие происходит в июне 1918 года, в сложном историческом разломе, в котором оказались очень разные герои. В центре сюжета две сильные личности, мужчина и женщина, каждый со своей историей и со своей непростой судьбой. Это история большой любви — внезапно вспыхнувшей, всепоглощающей, любви «вопреки», любви, которой не должно было случиться. Нахлынувшее чувство таит в себе смертельную опасность и грозит каждому из героев разоблачением и гибелью.

Еще один фестивальный спектакль — «Я — Дон Кихот! Человек из Ла Манчи». Московский Театр на Малой Ордынке 21 ноября сыграет его на сцене ТЮЗа имени Брянцева. Приключения благородного, но эксцентричного Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансы сопровождаются множеством странствий с комическими, а порой и трагическими событиями. Зрителю придется разобраться, кто же на самом деле этот «рыцарь печального образа» — безумец или гений. Главной темой спектакля стала мысль, озвученная главным героем — «всем делать добро и никому не делать зла».

Группа Pizza

Группа Pizza даст концерт 20 ноября в клубе А2. Артисты исполняют песни в разных жанрах. Это и соул-поп, фанк, рэп и даже регги. Фронтмен группы Сергей Приказчиков исполнит новые песни и полюбившиеся многими хиты «Оружие», «Лифт», «Романс», «Фары». Организаторы выступления предлагают поклонникам коллектива и меломанам добавить ярких эмоций и позитива в свою жизнь.

Театр имени Ленсовета на 22 и 23 ноября подготовил показ спектакля «Старший сын». Война поставила крест на планах главного героя стать большим музыкантом: оглохший, он вынужден играть на похоронах и свадьбах. Но однажды в его жизни появляются двое случайных молодых людей. Что, если один из них — его сын из далекого прошлого? Быть может, все снова обретет смысл, снова будет право на счастливую жизнь.

Музыкант и исполнитель песен Игорь Растеряев 22 и 23 ноября выступит на сцене Aurora Concert Hall. Его видеоклип «Комбайнеры» сделал артиста знаменитым 15 лет назад. С тех пор этот «музыкальный комбайн» бороздит необъятные просторы нашей Родины, даря людям тепло своего душевного творчества. Этот концерт будет особенным не только для поклонников, но и для самого Игоря Растеряева. Исполнитель разделил программу на два полноценных выступления, в нее войдут все знаковые композиции Игоря Растеряева за полтора десятка лет. Конечно, на каждом из этих концертов обязательно прозвучат самые любимые публикой песни, уже давно ставшие народными.

Фестиваль «Петербургские набережные»

В рамках фестиваля «Петербургские набережные» в Особняке Кельха 23 ноября состоится концерт «Россиниана». Перед началом мероприятия гости смогут совершить обзорную экскурсию по историческим интерьерам, узнать яркие факты об истории места и таинственные легенды о владельцах особняка. В этот вечер прозвучат арии из опер «Севильский цирюльник», «Итальянка в Алжире», «Золушка», и многие другие известные композиции Россини.

В Особняке Половцова 23 ноября в рамках цикла событий #В_СВЕЧАХ пройдет концерт «Шедевры классики». Организаторы превращают исторические объекты в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Особняк на Большой Морской улице наполнится звуками музыки Чайковского, Вивальди, Массне, Рахманинова и других композиторов.

Юбилейный вечер в формате джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет» соберет ценителей искусства 23 ноября в БКЗ «Октябрьский». Проект приурочен сразу к двум важным датам: 30 января исполнилось 125 лет со дня рождения советского композитора Исаака Дунаевского, а 15 января отмечалось 80-летие его сына — композитора, президента Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», народного артиста России Максима Дунаевского. Мероприятие будет напоминать вечер воспоминаний, но не в традиционном, а в модном и более привычном для современного зрителя формате. Максим Дунаевский — участник подкаста с Нонной Гришаевой и Дмитрием Харатьяном. Сперва композитор расскажет, как его отец стал знаковой фигурой отечественного музыкального небосклона, а во втором отделении уделит больше внимания развитию собственного творческого пути. Каждый этап жизни будет представлен зрителям в виде небольших зарисовок с участием звезд мюзиклов.

Подготовила Татьяна Титаева