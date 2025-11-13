Заведующая детским садом в Кизилюрте обвиняется в хищении более 4,5 млн рублей

Кизилюртовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшей заведующей муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 8 «Радуга» города Кизилюрт, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022–2024 годах женщина занимала должность заведующей и подделывала документы учета рабочего времени, включив в них несуществующих сотрудников. Эта махинация позволила ей похитить более 4,5 млн руб. из бюджета Министерства образования и науки Республики Дагестан.

Следствие установило, что подделка заключалась во внесении заведомо ложных сведений о количестве работников. Ущерб от мошенничества превысил 4,5 млн руб. Обвиняемая частично возместила ущерб, выплатив 1,3 млн руб. Для обеспечения возмещения оставшейся суммы на автомобиль «HYUNDAI CRETA», принадлежащий обвиняемой, наложен арест.

Дело направлено в Кизилюртовский городской суд для рассмотрения по существу. Женщина обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Станислав Маслаков