Уголовное дело возбудили из-за травмирования ребенка в детсаду Лукоянова
В городе Лукоянове возбудили уголовное дело из-за травмирования воспитанницы детского сада. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 13 ноября.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По данным следствия, в октябре пятилетняя девочка играла на деревянной машине, не удержала равновесие и упала на пол. При этом работников детского сада в игровом помещении не было. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям работников учреждения. О конкретных подозреваемых пока не сообщается.