В Заполярном госуниверситете в Норильске построят научный центр за 660 млн руб.

Заполярный госуниверситет (ЗГУ) в Норильске (Красноярский край) намерен построить научный центр. Объем инвестиций в проект оценивается в 660 млн руб., средства будут выделены в рамках гранта.

«Из них 420 млн руб. - средства фонда целевого капитала "Наш Норильск", остальные деньги - индустриальных партнеров, основной из которых "Норникель"», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).

До 30 сентября 2027 года на базе университета планируется построить пять лабораторий. Они будут изучать: мерзловедение, горное дело, металлургию, материаловедение и технологические машины. Ожидается, что проект позволит горнодобывающим компаниям отправлять образцы для исследования в Норильск без необходимости их транспортировки в другие субъекты РФ. Кроме того, до 2027 года будут выделены средства на обновление здания ЗГУ.

Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского располагается Таймыр на севере Красноярского края. Согласно стратегии социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в течение 10 лет набор студентов и слушателей в учебное заведение должен увеличиться до 2,2 тыс. человек.

Александра Стрелкова