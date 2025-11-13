Конфликт на Украине, продолжающийся почти четыре года, обострился, и возможная конфронтация между Россией и НАТО становится все более реальной, пишет обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн. Она отмечает, что Европа не готова к такому сценарию, за исключением Финляндии.

В Польше начались меры по подготовке населения к возможным чрезвычайным ситуациям: граждане собирают сумки с водой, радиоприемниками, фонариками и наличными. Эти шаги напоминают практику жителей Хельсинки, где такие меры были введены ранее. Сильви Кауфманн цитирует польского премьера Дональда Туска: «Хотим мы этого или нет, это наша война».

Атмосфера в европейских столицах и военных штабах изменилась, отмечает обозреватель Le Monde. Начальник Генштаба Франции Фабьен Мандон заявил, что французские военные должны быть готовы к возможному столкновению через три-четыре года. Сильви Кауфманн подчеркивает, что Европа, за исключением Финляндии, не готова к такому развитию событий, и логистика отстает.

Лидеры оборонной промышленности Европы, привыкшие к крупным экспортным контрактам, не были готовы к потенциальному конфликту и испытывают трудности в координации действий. Несмотря на рост бюджетов военных производств, эти средства распределяются неравномерно. Сильви Кауфманн приводит слова неназванного европейского промышленника: «Но у всех нас есть некоторые трудности».