Кредиты приросли выдачей

Банки резко нарастили выдачу кредитов бизнесу. В октябре объем займов увеличился на 2 трлн руб. Для сравнения, в сентябре прирост был вдвое меньше. Это максимум с начала 2024-го, следует из отчета Центробанка. В то же время почти четверть российских компаний имеет просрочку по кредитам — это антирекорд за последние 2,5 года.

И такая ситуация аномальна, говорит управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он отмечает, что вскоре банки ужесточат правила выдачи займов для бизнеса: «На протяжении нескольких месяцев темпы выдач показывали сокращения, учитывая влияние всех макроэкономических факторов, а также замедления экономического роста в 2025 году, и высокой долговой нагрузки предприятий.

Но в октябре внезапно происходит скачок, который противоречит общему тренду. Скорее всего, это отклонение, обеспеченное выдачей ограниченному кругу крупнейших в экономике заемщиков. Условно, нефтяной сектор занял у крупных госбанков. И мы получили такую динамику, которая с большой вероятностью в ближайшие месяцы снова перейдет к замедлению темпов выдачи кредитов, потому что названные макрофакторы пока никак не поменялись. Единственное смягчение — это снижение ключевой ставки. Но пока оно не так значительно, чтобы выступать драйвером выдач в корпоративном сегменте.

Доля предприятий, имеющих просроченную задолженность, составляет примерно четверть всех заемщиков. Это ненормально и говорит о том, что бизнес не очень хорошо справляется с долговой нагрузкой по текущим ставкам.

В сегменте крупнейших компаний было сильное замедление, а в МСП — оживление. А значит, банки должны начать закручивать гайки, то есть ужесточать свои риск-политики. Это может сказаться в той плоскости, что уровень одобрения заявок действительно будет снижаться в ближайшие месяцы».

Высокая задолженность компаний перед банками крайне негативно влияет на все сферы бизнеса, считает президент «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, проценты по корпоративным займам должны стать более щадящими, в том числе и за счет снижения ключевой ставки: «Вопросы сдвигов графиков платежей не только в адрес банков, но еще и внутри цепочек поставок от покупателей к поставщикам, становятся достаточно острыми. Есть сложности с приемкой работ, даже самые надежные плательщики, например, компании с государственным участием, тоже довольно сильно сдвигают платежи. Тем самым они создают финансовые проблемы для организаций, которые выполнили работы и делали это в том числе за счет финансирования банков. Поскольку кредит в последние два года практически недоступен, он очень дорогой, компаниям сложно обслуживать свои займы. Как можно решить эту проблему? Основной вопрос со стороны бизнеса и к правительству — в части субсидирования кредитов, и к регулятору — в части, конечно, снижения ключевой ставки. Именно поэтому бизнес испытывает стресс по поводу высокой стоимости заемного капитала. Будем продолжать проводить анализ ситуации и готовить свои предложения в этой части на запланированной в ближайший месяц встрече с председателем Центрального банка».

Впрочем, в связи с такой активной выдачей кредитов и высокой задолженностью Центробанк вряд ли будет сильно снижать ключевую ставку, рассуждает экономист Евгений Надоршин: «Движение, на мой взгляд, совершенно нездоровое и говорит скорее о проблемах, которые просто еще пока не опубликованы и не находятся на виду. Но они явно присутствуют в системе и являются весьма внушительными. Если абстрагироваться от этого, то невозможно не признать следующее. Год назад Центральный банк говорил, что ставка в 16% все-таки недостаточна и способствует перегреву.

После регулятор начал повышение ставок до 21%, на которых мы некоторое время стояли, и тогда кредитование действительно немного остыло. Сейчас возврат к границам 16%, похоже, опять провоцирует рост. Такая ставка — это не слишком много для текущих рисков, по крайней мере, в восприятии экономическими агентами в российской экономике.

Это ведет нас к довольно неприятному выводу: возможности для дальнейшего снижения ставки просто нет, и 16% — это нижняя граница.

Учитывая ту коммуникацию, которую Центральный банк предложил в публичном пространстве, и то, чем он руководствовался, более вероятно просто сохранение ставки на текущем уровне — 16,5% с очень неопределенным комментарием и сопутствующими заявлениями, мол, давайте следить, как будет развиваться ситуация».

По итогам первой половины 2025-го кредитные риски крупнейших российских банков также выросли до рекордных значений. Сейчас собственный капитал каждого из них в четыре раза меньше совокупного объема выданных займов, сообщили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

Никита Путятин