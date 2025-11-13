В 2026 году на капремонт многоэтажек в Махачкале направят 331 млн рублей

В 2026 году на капитальный ремонт 40 многоквартирных домов в Махачкале направят 331 млн руб. Об этом сообщили «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общая площадь домов — около 200 тыс. кв. м. Во время работ планируется заменить внутридомовые коммуникации и кровельные конструкции, а в 17 строениях полностью заменить лифты.

В прошлом году отремонтировали 41 дом на сумму 385 млн руб., а в 2025 году — 86 домов на сумму почти 696 млн руб. За трехлетний период с 2024 по 2026 годы в Махачкале отремонтируют 167 многоквартирных домов.

Мария Хоперская