Сбер в Черноземье: помощник бизнеса и человека

Ко Дню рождения банка, который празднуется 12 ноября, Центрально-Чернозёмный Сбер подвел промежуточные итоги 2025 года. О финансовых результатах и векторах человекоцентричной парадигмы развития на традиционной встрече с журналистами рассказали председатель ЦЧБ Александр Абрамкин, заместители председателя ЦЧБ Сергей Фролов и Наталья Цыкал.

Фото: пресс-служба Сбера

Совокупный кредитный портфель ЦЧБ превысил 1, 44 трлн руб., при этом 780 млрд из них – приходится на корпоративный блок. Объем финансирования бизнеса за 9 месяцев этого года 478 млрд руб. При этом есть две ключевые отрасли - АПК и финансирование жилья, они составляют более 65%. Сбер усилил поддержку курских, орловских и воронежских аграриев — на 34%, 31% и 20% соответственно. Количество корпоративных клиентов ЦЧБ с октября прошлого года выросло более чем на 13 тыс., достигнув 185 тыс. компаний и предпринимателей.

Заместитель председателя ЦЧБ Сергей Фролов подробно остановился на изменениях в работе с корпоративным блоком. «В начале года на фоне санкционного давления, высокой ключевой ставки и в целом высоких процентных ставок в экономике все ожидали низких темпов роста экономики и развития бизнеса», — отметил он. В ответ на эти вызовы банк трансформировал работу с партнерами. Первое — переход к стратегическим диалогам: «Разговор с клиентами мы начинаем с опроса, о чем они мечтают, какие у них планы 3-х кратного, 4-х кратного роста бизнеса. Исходя из запросов, помогаем выстраивать стратегию». По словам топ-менеджера, банк содействует клиентам в поисках партнеров, внедрению решений искусственного интеллекта, цифровых ассистентов для ускорения бизнес-процессов. «Это помогает повышать эффективность бизнеса и становиться более конкурентными в современном мире».

Кроме того, все рутинные процессы автоматизируются. «Все оборотное кредитование на 99% выдается искусственным интеллектом, документы для сделок, как правило, формируются им же. Это существенно сокращает время клиентов».

Спикер отметил значительные достижения банка в текущем году по финансированию строительства жилья и АПК. Доля Сбера на рынке финансирования жилья в Черноземье составляет 67%. «Более чем две трети клиентов, которые строят жилье в Черноземье, обслуживаются у нас», — подчеркнул Фролов. За 10 месяцев 2025 года банк открыл застройщикам 100 млрд рублей лимитов капитальных линий, при этом география проектов расширилась за пределы Черноземья — в том числе Московскую и Ленинградскую области.

В сельском хозяйстве, несмотря на тревожные ожидания в начале года, банк не только сохранил, но и нарастил объемы финансирования: по льготному кредитованию в рамках программы субсидирования Министерства сельского хозяйства рост составил 30%, по коммерческому — 20%.

Значительное внимание на пресс-конференции уделили поддержке малого бизнеса. Банк внедрил отраслевые решения для ряда сегментов, предлагая клиентам рекомендации по развитию бизнеса на основе анализа данных. Giga-ассистент Сбера — автономный помощник для малого бизнеса, работает в формате 24/7: «Он использует знания, которые накоплены большим облаком данных Сбера». Банк развивает и образовательные инициативы, включая премию «Любимый малый бизнес», бизнес-миссии и «Бизнес Фест».

Александр Абрамкин акцентировал роль Сбера как технологической компании: «Сбер давно уже является самой крупной IT-компанией в России». Он напомнил о ключевых инновациях банка — от первых мобильных приложений до технологии оплаты улыбкой. Особое внимание уделяется разработкам в области искусственного интеллекта. Банк активно внедряет цифровых ассистентов в госструктурах.

Помимо этого, медицинская компания СберЗдоровье разрабатывает технологии, которые способствуют трансформации здравоохранения, делают его более эффективным и персонализированным: «Цифровые помощники врачей, телемедицина и другие сервисы позволяют врачам в разы сократить рутинные действия, ускорить постановку диагноза и назначить лечение».

Заместитель председателя ЦЧБ Наталья Цыкал подвела итоги по розничному направлению работы банка. На 1 октября розничный кредитный портфель составил более 667 млрд руб., из которых 58% пришлось на жилищное кредитование — за 9 месяцев банк выдал 67 млрд руб. на решение квартирного вопроса. Потребительские кредиты заняли 24% портфеля с объемом выдач более 44 млрд руб. Портфель пассивов сформирован в основном из средств физических лиц — 1,2 трлн руб., тогда как средства бизнеса составили 397 млрд руб.

В завершение Александр Абрамкин отметил, что 12 ноября Сбер отмечает 184-й день рождения. По традиции, в свой праздник банк подготовил выгодные предложения и акции. Для пользователей подписки СберПрайм праздничный период будет длиться дольше – до 14 ноября.

«День рождения — важная дата для человека. А когда этот праздник объединяет многих, то радость от его наступления распространяется и на окружающих», — сказал он, поблагодарив клиентов за доверие.