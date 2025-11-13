В Дагестане задержан сотрудник управления животноводства за крупную взятку

Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело против должностного лица управления животноводства, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере, что квалифицируют по части 5 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, в сентябре 2025 года сотрудник с контрольно-надзорными полномочиями выявил факт незаконного захвата и застройки земель государственного фонда. Вместо оформления административных материалов и передачи их в надзорные органы подозреваемый потребовал и получил деньги за сокрытие нарушения. Его задержали с поличным при получении части взятки в размере 200 тыс. руб.

По уголовному кодексу Российской Федерации крупным размером взятки считается сумма свыше 150 тыс. руб. Санкции по данной статье предусматривают штраф от 60 до 80-кратной суммы взятки, лишение права занимать определенные должности до 3 лет или лишение свободы от 5 до 10 лет с крупным штрафом.

Следствие продолжает собирать доказательную базу по делу, проводятся оперативно-следственные действия. Дело находится на контроле у второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по региону.

Станислав Маслаков