Chery рассматривает Татарстан в качестве площадки для научного сотрудничества

Китайская автокомпания Chery рассматривает Татарстан и в целом Россию в качестве потенциальной площадки для развития промышленного, технологического и научного взаимодействия. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Перспективы компании по развитию обсудили на встрече Рустама Минниханова с председателем правления и одним из основателей компании Chery господином Инь Тунъюэ.

Chery — один из крупнейших и технологически развитых автопроизводителей Китая. Компания производит автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а также гибридные и электрические модели нового поколения.

Компания остается одним из ключевых иностранных автопроизводителей, представленных на российском рынке.

Анна Кайдалова