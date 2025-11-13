В жюри фестиваля авторского кино «Зимний» вошли Быков и Велединский

Организаторы IV Открытого российского кинофестиваля «Зимний» объявили состав жюри. В него вошли режиссеры Александр Велединский и Юрий Быков, актриса Екатерина Вилкова, актер Денис Власенко, продюсер Юлия Мишкинене и киновед Иван Кудрявцев. Господин Велединский будет председателем жюри, передает пресс-служба фестиваля.

Генеральный продюсер фестиваля Максим Королев отметил, что в этом году жюри представлено двумя режиссерами, что добавит разнообразия в оценку конкурсных работ. «У нас будет сразу два мнения и два типа сильных режиссерских подходов — будет интересно оценить, как это повлияет на решения жюри»,— передает его слова Telegram-канал фестиваля.

Александр Велединский подчеркнул важность понимания современной авторской кинематографии: «Посмотреть, какие темы сегодня волнуют режиссеров, какие визуальные решения они выбирают, как меняется язык кино. Авторское кино всегда идет вперед, прокладывает путь для всего кинопроцесса, и оценить этот срез времени — особая возможность».

Фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет с 1 по 7 декабря в Москве. Программным директором выступит Наталья Мокрицкая, а генеральным продюсером — Максим Королев. Учредителями фестиваля являются «Кинокомпания Альянс» и Российский Фонд Культуры, при поддержке Минкульта. В 2024 году фестиваль посетили более 11 тыс. зрителей. Главную награду прошлого года получил фильм «Операция "Холодно"».