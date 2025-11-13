За два года в Дагестане в переработку продукции вложили около 700 млн рублей

В Дагестане за два года в проекты по переработке продукции вложили порядка 700 млн руб. Об этом сообщили в правительстве республики.

За 2024 и 2025 годы господдержку оказали 21 инициатору проектов по переработке сельхозпродукции. Сумма выплат составила 147,8 млн руб., в том числе: 15 проектам на сумму 47,8 млн руб. (девять проектов – продукции растениеводства и шесть проектов – продукции животноводства). Внебюджетные инвестиции в них превысили 600 млн руб.

Сейчас продолжается реализация животноводческих и рисоводческих проектов: ООО «АлиЯк» и ООО «Берекет-Ф», ООО «ДагМясо», ООО «Арешевка» и ООО «Кизляр урицкий мясокомбинат». Планируется приступить к реализации проекта ООО «Дагфрут».

Мария Хоперская