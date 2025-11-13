Путину предложили ввести льготы для семей военнослужащих, погибших без боевого задания

Президента России Владимира Путина попросили предоставить льготы семьям военнослужащих, которые погибли от огня противника, не имея при этом боевого задания. С этой просьбой к главе государства обратился на рабочей встрече губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, возглавляющий комиссию Государственного совета по вопросам поддержки ветеранов СВО.

В качестве примера подобной гибели господин Бабушкин привел экипаж самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины в январе 2024 года. Президент отметил, что помнит этот случай.

«Их родственники получили страховые выплаты, но не имеют возможности воспользоваться льготами»,— сказал губернатор. Он попросил президента поручить решение этого вопроса Министерству обороны и правительству.

24 января 2024 года потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Минобороны РФ, перевозивший 65 украинских пленных. По данным Следственного комитета России, борт был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot ВСУ. Кроме военнопленных погибли девять российских военнослужащих: трое сопровождавших офицеров и шесть членов экипажа.

Степан Мельчаков