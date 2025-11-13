АКОРТ: в России банка икры подешевела за год на 30%

В России снизилась средняя минимальная стоимость банки икры: в ноябре она упала на 30% в годовом выражении и составила 758 рублей. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Он отметил, что ритейл фиксирует устойчивое удешевление продукта.

По его словам, «на снижение стоимости также повлияло увеличение объема вылова лососевых в этом году и расширение поставок икры в торговые сети, которое усиливается в преддверии новогодних праздников», передает «РИА Новости».

При этом ситуация на рынке остается неоднородной. По информации «Известий», средняя цена банки красной икры массой 200 г удерживается на уровне около 3 тыс. руб., а год к году стоимость увеличилась на 33%.