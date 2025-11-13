Ульянов заявил Гросси, что доклады МАГАТЭ по ЗАЭС не останутся без последствий

Российская сторона предупредила главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, что Россия не оставит без внимания доклады агентства по ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Такие вещи говорить просто нельзя, потому что они противоречат нашим общим с агентством пониманиям,— сказал господин Ульянов в интервью телеканалу "Россия 24". — Я встречался с генеральным директором на днях, с (Рафаэлем. — "Ъ") Гросси, и предупредил его, что если такие вещи останутся в тексте, это будет иметь очень неприятные последствия».

Ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев сообщал, что 14 ноября в Калининграде запланированы консультации «Росатома» и МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС. По словам господина Лихачева, Россия планирует поставить вопросы «и в целом безопасности этого крупнейшего в Европе атомного энергетического объекта, и о конкретных шагах, которые будем предпринимать по координации с МАГАТЭ с целью недопущения какой бы то ни было ядерной аварии».

7 октября в районе Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня, которого Украина и Россия достигли при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Прекращение огня было необходимо для ремонта линии энергоснабжения «Ферросплавная-1», которая была отключена от станции полгода назад. Работы планировалось провести в ноябре под контролем МАГАТЭ.

ЛЭП «Ферросплавная-1» остается одним из ключевых элементов внешнего энергоснабжения ЗАЭС, которая с сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию — реакторы находятся в режиме холодного останова. С 23 сентября станция получала электричество от резервных дизель-генераторов из-за обстрелов и повреждений линий. Ранее уже был отремонтирован участок линии «Днепровская» 750 кВ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что восстановление «Ферросплавной-1» важно для обеспечения ядерной безопасности. В октябре он оценивал ситуацию как крайне нестабильную.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над объектом в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

