Крупную сеть борделей накрыли сотрудники угрозыска в разных районах Петербурга

Сотрудники уголовного розыска выявили в Петербурге крупную сеть борделей. Притоны для занятия проституцией располагались по пяти адресам — два в Приморском районе и по одному в Центральном, Василеостровском и в Парголово, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе следственных мероприятий было установлено, что управляли нелегальным бизнесом ранее судимые жители Ломоносовского района Ленобласти 29 и 38 лет. На местах задержаны 27 жриц любви, а еще восемь человек, которые работали в качестве администраторов и водителя.

Из самих борделей и из квартир задержанных правоохранители изъяли деньги, телефоны, прайс-листы, записи чернового учета и графики работы. По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Девушки привлечены к ответственности по административным протоколам.

Андрей Цедрик