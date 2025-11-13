В Екатеринбурге завершилось антитеррористическое учение на базе ККТ «Космос», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. Учение прошло в ночь на 12 ноября и было направлено на принятие мер по предотвращению и ликвидации последствий возможного теракта.

В тренировке участвовали представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов. Основное внимание уделялось отработке взаимодействия между различными ведомствами в условиях гипотетической террористической угрозы.

Оперативный штаб Свердловской области контролировал выполнение задач, включая реализацию мер по ликвидации последствий условного теракта и поиск причастных лиц. По итогам учений в штабе отметили, что все этапы были выполнены последовательно, цели достигнуты, а действия участников соответствовали заданным условиям.

«Антитеррористические учения — это часть системы обеспечения безопасности региона, они позволяют повысить эффективность противодействия угрозам террористического характера. Поэтому поддержка учений обществом для нас крайне важна»,— добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева