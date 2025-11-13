Вишеградская четверка решила подать иск к ЕС из-за мигрантов

Польша, Венгрия, Словакия и Чехия (Вишеградская четверка) намерены подать иск против Евросоюза из-за миграционных квот. Правительства четырех стран заявили, что не будут принимать новых мигрантов и не станут выплачивать компенсации за отказ, передает Euronews.

Во вторник ЕС утвердил правила, обязующие государства-члены помогать странам, испытывающим миграционное давление. Это можно сделать тремя способами: принять мигрантов, внести финансовый взнос в фонд солидарности или финансировать страны с большим количеством переселенцев. Минимум приема мигрантов установлен в 30 тыс. человек, а финансовый порог — €600 млн. Вишеградская четверка отвергает все эти варианты и готовит судебные иски.

Чехия и Польша могут в ближайшее время запросить освобождение от исполнения новых правил из-за собственной сложной миграционной ситуации, сообщили Euronews официальные лица ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск писал в соцсети Х, что его страна не будет участвовать в миграционном пакте и не намерена платить за это. Венгерский премьер Виктор Орбан также заявлял, что Венгрия не выполнит миграционный пакт и не заплатит за мигрантов «ни одного форинта».