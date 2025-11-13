В Подмосковье подростки выбили стекла в электричке и ранили помощника машиниста

На станции «Монино» в подмосковном Щелково вечером 10 ноября группа подростков выбила 20 окон в электричке и ранила помощника машиниста из сигнального пистолета. Из-за действий подростков две электрички отменили. Помощник получил перелом носа и находится на больничном.

Согласно публикациям СМИ, в электричку в какой-то момент зашли примерно 20 подростков. Они срывали огнетушители, разбивали ими окна, а затем выкидывали их. «Слушаю музыку, подходит девушка и говорит, что сейчас тут будет шумная компания, показывает, что лучше отсюда уйти. Сначала не увидел, что впереди, а потом понял, что кабина уже открыта, они ходят с огнетушителями», — рассказал Msk1.ru помощник машиниста.

Мужчина пытался выгнать подростков из поезда, но один из них выстрелил в него из сигнального пистолета. Помощник машиниста не остановился, продолжил выгонять подростков, и тогда кто-то из них распылил перцовый баллончик ему в лицо. В итоге мужчине удалось выгнать большую часть подростков из поезда, но двое продолжали бить стекла пока электричка следовала до Ярославского вокзала.

На инцидент обратили внимание сотрудников полиции. К 13 ноября известно о нескольких задержанных подростках. Задержан, в частности, тот, кто стрелял из сигнального пистолета. О нем известно, что он воспитывался в детском доме. Еще один задержанный молодой человек, как пишет Msk1.ru, раскрыл личности и дал показания против всех подельников. В пресс-службе Московской железной дороги сообщил, что помощника машиниста представят к награде.