Житель Кисловодска получил 6,5 лет колонии за похищение человека и вымогательство

В Кисловодске 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о похищении человека группой лиц из корыстных побуждений с применением оружия (предусмотренных п.п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

Установлено, что в июне 2024 года два вступивших в сговор местных жителя решили похитить своего знакомого. Целью были деньги. Потерпевшего они вывезли в безлюдное место, где на камеру заставили признаться в совершении тяжкого преступления. За свое молчание они потребовали 300 тыс. руб. Как только потерпевший расплатился со злоумышленниками, он сообщил обо всем в полицию.

Одного из фигурантов удалось задержать, второго объявили в федеральный розыск.

Приговором суда одному из злоумышленников назначили наказание в виде 6,5 лет колонии.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская