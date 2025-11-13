Эмиратам меняют налоговый статус

Минфин предложил исключить Объединенные Арабские Эмираты из списка офшоров. Такой проект появился на портале правовых актов. Предполагается, что если его примут, он будет применяться только к случаям, возникшим с 1 января 2026 года. В пояснительной записке Минфин напоминает, что в июле Россия и Эмираты подписали соглашение об устранении двойного налогообложения. Документ также начнет действовать с начала 2026-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Бизнес давно ожидал такого решения, говорит юрист налоговой практики компании NSV Consulting Герман Ковешников: «То, что Эмираты исключают из этого списка, во-первых, позволит применять ряд налоговых льгот в России. Это различные возможности по корректировке прибыли контролируемых иностранных компаний в ОАЭ. Это позволит применять ставку 0% российским компаниям по дивидендам, которые они получают от эмиратских компаний.

Плюс это позволит российским компаниям безвозмездно получать имущество от дочерних компаний в Арабских Эмиратах, что раньше было невозможно, также будет ряд иных послаблений. Это делает Эмираты еще более привлекательными для бизнеса, и это исключение было достаточно долгожданным. То есть бизнес фактически туда переезжал, уже потенциально зная, что ОАЭ когда-то из этого списка уйдут».

Параллельно власти готовят новые правила для иностранных компаний. Сейчас, чтобы не платить налог в России, достаточно не быть в офшоре. В будущем хотят добавить еще одно условие: чтобы в стране регистрации налог на прибыль был не ниже 15%, в ОАЭ — 9%. Поэтому даже если Эмираты исключат из списка офшоров, компании, зарегистрированные там, могут лишиться льготы, заявил партнер адвокатского бюро NSP Михаил Халецкий:

«Эмираты уже не являются классическим офшором. Например, сейчас все сделки между российской и эмиратской компанией в объеме более 120 млн руб. в год являются контролируемыми и подпадают под правила трансферного ценообразования. Это означает, что российский налогоплательщик должен собирать большой объем документации по таким сделкам, подтверждать цену и так далее.

Вполне возможно, что российские компании, особенно учитывая текущую геополитическую ситуацию, будут более внимательно смотреть на Эмираты и выберут эту страну либо как точку для создания международного холдинга, либо как юрисдикцию, которую можно использовать как точку входа на международные рынки. Соответственно, чаще будут создавать там дочерние предприятия либо просто какие-то технические компании.

Исключение Эмиратов из российского черного списка вряд ли приведет к тому, что западные регуляторы усилят контроль над российскими структурами в Эмиратах. Скорее, расширение экономического сотрудничества, то есть более частое использование Эмиратов российскими компаниями, особенно теми, которые прямо или косвенно подпадают под санкции, может стать триггером для того, чтобы иностранные органы власти усилили контроль таких операций и давление на Эмираты».

31 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратам за первое полугодие 2025-го вырос почти в два раза и превысил $6,5 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков