Краснокамский суд рассмотрит дело о попытке сбыта 1 кг наркотиков

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, с июля 2024 года по апрель 2025 года обвиняемые поместили в тайники расфасованные партии наркотиков. Однако довести преступный умысел до конца не удалось, поскольку фигурантов задержали полицейские. В ходе расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято более 1 кг наркотических средств.

За данные преступления предусмотрена уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Уголовное дело будет рассматривать Краснокамский суд.