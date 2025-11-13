Багдад тасует правящий альянс

Соратники действующего премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани из «Коалиции строительства и развития» получили наибольшее число мест по итогам парламентских выборов. Итоги голосования подвела 12 ноября Высшая избирательная комиссия. Несмотря на эти показатели, основным политическим силам все равно придется работать над созданием коалиционного блока в 329-местном парламенте (Совете представителей). Основную интригу создает то, как поведут себя бывшие партнеры премьер-министра из альянса шиитских партий «Координационная структура» (КС), благодаря которым он пришел к власти в 2022 году. Некоторые члены КС не хотят видеть переизбрания господина ас-Судани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат с изображением действующего премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани

Фото: Ahmed Saad / Reuters Плакат с изображением действующего премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани

Фото: Ahmed Saad / Reuters

О том, что «Коалиция строительства и развития» получила наибольшее число мандатов (46) в Совете представителей, Высшая избирательная комиссия объявила, представив предварительные итоги выборов. Соратники Мухаммеда ас-Судани, которые суммарно собрали 1,3 млн голосов, получили наибольшую поддержку в 8 из 18 провинций республики, включая столичный регион, Наджаф, Кадисию, Кербелу, Мутанну, Майсан, Ди-Кар и Бабиль. На втором месте (28 депутатских мандатов) идет суннитский блок «Прогресс», который возглавил бывший спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси. На третьем (27 мест) — шиитская коалиция «Государство закона», возглавляемая экс-премьером Ирака Нури аль-Малики.

Для страны это шестые парламентские выборы с того момента, как в 2003 году она пережила вторжение американских войск и крушение режима Саддама Хусейна. Явка на них составила 56%. Эта цифра включает участников как общего голосования, которое состоялось 11 ноября, так и специального голосования, организованного в минувшие выходные для военнослужащих, представителей сил безопасности и перемещенных лиц, проживающих в лагерях.

Самым неожиданным моментом в контексте выборов стало голосование в Ниневии — провинции, населенной преимущественно арабами-суннитами.

Там наибольшее число мандатов получила Демократическая партия Курдистана (ДПК) — сила, представляющая главным образом курдское меньшинство. Но, несмотря на растущую популярность, ДПК получит только 26 мест в Совете представителей, свидетельствуют предварительные итоги голосования.

На протяжении последних десятилетий ни одна иракская политическая сила не смогла добиться абсолютного большинства в законодательном органе. И нынешнее голосование не стало исключением. В течение 15 дней после окончательного утверждения результатов депутаты должны провести первую сессию, чтобы обсудить формирование блока. Иногда этот процесс занимает месяцы. Действующее правительство было сформировано спустя год после выборов 2021 года и бесконечных внутренних интриг. В 2022 году господину ас-Судани удалось прийти к власти только благодаря поддержке со стороны КС — влиятельной шиитской коалиции.

Действующий премьер-министр, который за последние три года зарекомендовал себя как гибкий прагматик, заявил, что открыт к сотрудничеству со всеми политическими фракциями страны. «Призываем всех ставить интересы страны на первое место и уважать волю избирателей»,— подчеркнул господин ас-Судани. По его словам, «целью следующего этапа является формирование нового правительства, способного реализовывать свои программы».

Глава правительства при этом не скрывает, что хочет добиться переизбрания на свой пост, который в Ираке традиционно зарезервирован за представителем шиитской общины — конфессионального большинства.

Такие амбиции могут создать серьезные препятствия. КС, куда входит третья по численности партия — «Государство закона», выступает категорически против того, чтобы господин ас-Судани баллотировался второй раз, считая, что он вынашивает план по значительному расширению своих полномочий. В данной ситуации КС, скорее всего, расколется на два лагеря — сторонников и противников действующего премьер-министра. Потенциальным соперником Мухаммеда ас-Судани станет господин аль-Малики.

На процесс формирования правительства, как правило, существенное влияние оказывает американский фактор. Иракские официальные лица, на которых ссылается The New York Times, утверждают, что получили предупреждение от Вашингтона: он не допустит доминирования в иракской политической жизни лидеров, близких к Ирану — стране, имеющей рычаги давления на преимущественно шиитский Ирак.

Как утверждают представители окружения господина ас-Судани, которых цитирует «Аш-Ашарк аль-Аусат», у главы правительства есть выход — он может убедить конкурирующие шиитские силы в необходимости своего переизбрания, сославшись на то, что при нем отношения между Вашингтоном и Багдадом стабилизировались. Тем более что для США, судя по всему, предпочтительным собеседником в иракском руководстве остается именно действующий премьер, пытавшийся все эти годы балансировать между Вашингтоном и Тегераном.

Нил Кербелов