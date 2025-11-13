На Зеленодольский судостроительный завод подали иски на 547 млн рублей

В 2025 году против Зеленодольского завода имени Горького подали 46 арбитражных исков на общую сумму около 547 млн руб. Из них 29 дел на 407 млн руб. сейчас находятся на рассмотрении. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Среди истцов есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, включая АО «Заслон» и АО «Ситроникс КТ». Ни одно из дел пока не завершилось в пользу кредиторов. Эксперты связывают финансовые сложности с особенностями исполнения государственных заказов — многие контракты не предусматривают авансов, что вынуждает завод закупать комплектующие за собственный счет. Это приводит к кассовым разрывам.

По данным СПАРК, общая исковая нагрузка на предприятие достигает 3,2 млрд руб.

Анна Кайдалова