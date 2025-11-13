В Самаре на председателя ТСН завели дело из-за миллионного долга за электричество

В Самаре возбуждено уголовное дело против председателя правления ТСН «Димитрова-14». Ее обвиняют в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ), сообщили в прокуратуре Кировского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проверка показала, что с октября 2018 года по май 2025 года председатель не оплачивала счета за электроэнергию, хотя жильцы регулярно вносили деньги. Средства не направлялись по назначению. Это привело к образованию задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере 1,27 млн руб.

Георгий Портнов