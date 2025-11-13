В Тюмени приговорили бывших замдиректора и главного инженера завода за взятку

Калининский районный суд Тюмени приговорил бывших заместителя директора и главного инженера завода к четырем с половинной годам исправительной колони строгого режима за получение взятки в размере 2 млн руб. (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Помимо этого, их оштрафовали на 2 млн руб. и лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствием и судом было установлено, что с мая по декабрь 2024 года, осужденные получили от руководителя подрядной организации взятку на общую сумму в размере 2 млн руб. Деньги они разделили между собой. Взятка предназначалась за общее покровительство подрядчика, который исполнял контракт по изготовлению транспортировочной тары и комплектующих для завода на сумму более 13 млн рублей.

«200 тыс. рублей из этой суммы главный инженер передал директору заводу за бездействие и отсутствие контроля за исполнением договора подряда с одной из организаций, где завышались объемы поставляемой транспортировочной тары и допускались нарушения сроков их поставки», — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Также по ходатайству следствия наложен арест на денежные средства и автомобили Mazda и Lexus, принадлежавшие бывшим работникам — на общую сумму 5,6 млн руб.

Кроме того, суд конфисковал у них предмет взятки.

Артем Путилов