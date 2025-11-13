Чистая прибыль МТС-банка в третьем квартале выросла в 1,4 раза год к году, до 6 млрд руб. Показатель рентабельности капитала составил 24,4%, что на 6,5 п. п. больше показателя аналогичного периода прошлого года. По словам председателя правления банка Эдуарда Иссопова, МТС-банк успешно реализует обновленную бизнес-модель — от розничного монолайнера к цифровому финтеху с диверсифицированной структурой доходов в тесной синергии с экосистемой. Он отметил, что ключевую роль в достижении высоких результатов играет взвешенная риск-политика.

Национальный рекламный альянс (НРА), главный продавец рекламы на телевидении, планирует заняться ее реализацией в интернет-телевещании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пять источников в рекламных агентствах, на федеральных каналах и в онлайн-кинотеатрах. Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин подтвердил эту информацию. Участники рынка считают, что процедура закупок стала проще, но может привести к росту цен и снижению конкуренции.

Американская Anthropic потратит $50 млрд на создание ИИ-инфраструктуры в США. На первом этапе будут построены дата-центры в Техасе и Нью-Йорке. Часть из них будет запущена уже в 2026 году. «Мы приближаемся к появлению ИИ, способного ускорить научные открытия и помочь решить комплексные задачи способами, которые раньше были невозможны»,— заявил генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи. Проект позволит создать 800 постоянных рабочих мест.