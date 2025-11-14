Один из трех

ООО «Агропромышленное предприятие имени Калинина», которым руководит бывший министр сельского хозяйства Башкирии Николай Коваленко, за 92 млн руб. приобрело имущественный комплекс обанкроченного ООО «Приютовагрогаз» в Ермекеевском районе. Господин Коваленко предпочел не комментировать сделку, к которой проявляли интерес еще два претендента. В минсельхозе Башкирии куплю-продажу активов «Приютовагрогаза» поддерживают и обещают помощь новому владельцу. Эксперты называют сделку логичной и выгодной, а сроки окупаемости оценивают в пределах 5-10 лет.

ООО «Агропромышленное предприятие имени Калинина» приобрело имущественный комплекс ООО «Приютовагрогаз». По итогам аукциона, победитель предложил за лот его начальную цену — 92,04 млн руб.

Первые торги по продаже активов сельхозпредприятия были назначены на 18 сентября. Тогда начальная цена продажи составляла 102,2 млн руб. Из-за отсутствия заявок к повторному аукциону она была снижена.

Как ранее сообщал «Ъ», «Приютовагрогаз» был создан в 1998 году. Предприятие разводило крупный рогатый скот и производило молоко. Учредителем и единственным участником является ГУП «Башагропродукт». В 2018 году компания была признана банкротом. Размер непогашенных обязательств должника составлял 438,7 млн руб. Крупнейший кредитор — Россельхозбанк.

В состав лота вошли нежилые здания в селе Бекетово Ермекеевского района, в том числе хлебопекарня, мельница, цех по производству тушенки, убойно-колбасный цех, фуражный склад, сенохранилище, телятник, убойный корпус, зерносклады и зернохранилище, коровники на 400 голов, а также право аренды земельного участка площадью 8,4 тыс. га (кадастровая стоимость — 346,6 млн руб.). Участок был выдан в аренду «Приютовагрогазу» в 2004 году до декабря 2053 года. С 2017 года субарендатором части участка является «Агропромышленное предприятие имени Калинина».

ООО «Агропромышленное предприятие имени Калинина», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2010 года в селе Николаевка Стерлитамакского района. Уставный капитал — 17 тыс. руб. Единственный владелец — Анатолий Коваленко. Его сын, бывший министр сельского хозяйства республики в 2012-2016 годах Николай Коваленко, является директором компании. Предприятие специализируется на производстве молочной и мясной продукции. В 2024 году при выручке 3,14 млрд руб. чистая прибыль компании составила 888,2 млн руб.

Из аукционной документации следует, что претендентами на покупку активов «Приютовагрогаза», помимо победителя аукциона, были предприниматель из Ермекеевского района Айрат Миннеахметов и бизнесмен из Волгоградской области Владимир Куликов. Заявка господина Куликова была отклонена: он не внес задаток в размере 10% от начальной стоимости лота. Ценовое предложение господина Миннеахметова в протоколе не указано.

«В рамках повышения эффективности агрокомпаний в республике происходят процессы их слияния. В среднесрочный период ожидаем активность в этом направлении,— сообщил «Ъ» вице-премьер, министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. — АП имени Калинина находится в активной инвестиционной фазе. Завершается строительство крупной индустриальной животноводческой фермы. Минсельхоз республики будет оказывать постоянную поддержку компаниям, которые расширяются как в земельном фонде, так и в имущественном. Взамен ожидаем от них инвестиционной активности».

Николай Коваленко вчера от комментариев воздержался.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что покупка актива банкрота агрокомплексом имени Калинина — «это логичный шаг», учитывая субарендные отношения предприятий. «Покупатель приобрел за выгодную цену профильный актив, который уже знаком ему по своему содержанию. Новый собственник мог заранее оценить объем требуемых вложений и слабые места комплекса, интегрируя в его будущую работу имеющийся опыт». Окупаемость он оценил в пределах пяти лет.

Покупка имущественного комплекса может оказаться экономически оправданной при правильной стратегии и доступе к льготному финансированию, комментирует директор по развитию ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «При этом активы нуждаются в существенных вложениях: часть инфраструктуры изношена, оборудование морально устарело. На модернизацию могут потребоваться сотни миллионов рублей. Несмотря на это, аграрный рынок остается перспективным: спрос на продовольствие стабилен, а господдержка сектора сохраняется. При таких условиях проект может стать прибыльным и окупиться в горизонте 7–10 лет»,— полагает господин Кабаков.

Булат Баширов