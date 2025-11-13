В Елецком округе Липецкой области построят школу искусств

В поселке Солидарность Елецкого округа Липецкой области в рамках национального проекта «Семья» планируется построить школу искусств. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В новом здании будут хореографическое и театральное отделения, а также концертный зал. Строительство начнется в 2026 году и решит проблему нехватки места в действующей школе искусств 1963 года постройки.

Кроме того, в 2026 году музыкальные инструменты и учебные материалы получат шесть, а в 2027-м — семь школ искусств региона. Жители Липецка и районов области получат равный доступ к качественному творческому образованию.

«Развитие инфраструктуры дополнительного образования способствует раскрытию творческого потенциала детей. Реализация таких проектов расширяет доступность художественного образования в регионе»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.