В Самаре минтранс проиграл прокуратуре суд по делу о проблемных дорогах

Вступило в силу судебное решение, по которому минтранс Самарской области должен будет отремонтировать две дороги в регионе. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее прокуратура выявила дефекты дорожного покрытия на участке дороги Обход Самары и отсутствие тротуаров и освещения на дороге Волжский – Курумоч — М-5 «Урал». Контрольный орган потребовал устранить нарушения. Но чиновники не приняли мер.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в Октябрьский районный суд Самары, и он обязал профильное министерство привести дороги в порядок в течение шести месяцев. Чиновники обжаловали это решение, но областной суд оставил в силе постановление первой инстанции.

Георгий Портнов