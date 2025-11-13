В ликвидации пожара на «Нижнекамскнефтехиме» участвовали 32 единицы техники

Для тушения возгорания на одном из производственных участков ПАО «Нижнекамскнефтехим» привлекли 32 единицы спецтехники и 95 пожарных. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Татарстану.

В операции участвовали восемь лафетных стволов и пожарный пеноподъемник. Спасателям удалось оперативно устранить открытое горение и предотвратить распространение огня.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе предприятия, пострадавших в результате происшествия нет. На месте ведутся ремонтные работы. Производственные процессы на предприятии продолжаются в штатном режиме, инцидент не повлиял на работу смежных производств.

Анна Кайдалова