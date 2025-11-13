В Орске предприниматель предоставлял услуги автомойки в водоохранной зоне реки Елшанка

В Орске индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению), а также по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Природоохранная прокуратура через суд запретила размещение и эксплуатацию автомойки в границах 100-метровой водоохранной зоны.

По данным надзорного ведомства, предприниматель в Орске предоставляет услуги автомобильной мойки. Здание, в котором он осуществляет коммерческую деятельность, размещено в границах участка, предназначенного для жилой застройки. Кроме этого, помещение находится в водоохранной зоне реки Елшанка.

Руфия Кутляева