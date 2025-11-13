МВД Грузии: на месте крушения самолета C-130 найдены тела всех погибших

На месте крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130 в Грузии, разбившегося 11 ноября, обнаружены останки тел всех пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Гела Геладзе.

«Найдены тела всех погибших военных (20 человек.— “Ъ”), а также все фрагменты потерпевшего крушение самолета»,— рассказал господин Геладзе журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что на месте продолжают работать эксперты из Грузии и Турции.

По словам главы грузинского МВД, найдены все технические средства и фрагменты самолета, важные для расследования. В поисково-спасательных мероприятиях участвовали более тысячи человек, добавил он.

Турецкий самолет C-130 вылетел из Азербайджана и потерпел крушение 11 ноября вблизи грузино-азербайджанской границы. Основная версия крушения самолета — техническая неисправность, сообщал Karar.