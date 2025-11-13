Орловскую чиновницу отправили в колонию за закупку ненужных лекарств

Советский райсуд Орла признал бывшего замруководителя департамента здравоохранения Светлану Жирову виновной в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и назначил три года колонии общего режима. Как рассказали «Ъ» в региональной прокуратуре, экс-чиновницу взяли под стражу после вынесения приговора.

Как установлено в суде, в 2019–2022 годах Светлана Жирова с целью создания видимости освоения бюджетных средств организовала закупку препаратов для льготников без учета сведений об их фактической потребности. В итоге невостребованными оказались лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний стоимостью более 46,7 млн руб. После истечения сроков годности они были уничтожены.

В прениях чиновница заявила о своей невиновности, отметив, что лекарства приобретались в рамках нацпроекта. Как пишут «Орловские новости», прокуратура запрашивала для нее семь лет колонии.

В 2022 году суд в Орле признал бывшего руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Он получил три года условно за то, что помешал переоформить лицензию на осуществление деятельности компании ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга».

Сергей Толмачев, Воронеж