Путин одобрил идею пересмотра льгот для инвалидов боевых действий 2014-2022 годов

Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО предложила механизм предоставления льгот военнослужащим, которые получили инвалидность при участии в боевых действиях, начиная с 2014 года. Об этом сообщил председатель комиссии и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Игорь Бабушкин на встрече с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ Игорь Бабушкин на встрече с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

«Во-первых, нам необходимо восстановить справедливость в отношении ребят, которые получили ранения и в последующем – инвалидность еще начиная с 2014 года»,— заявил господин Бабушкин (цитата по сайту Кремля). По его словам, «в некоторых случаях» военнослужащие этой категории либо вовсе не оформляли инвалидность, либо оформляли ее как бытовую.

«Давно пора. Надо было решить уже, не первый раз обсуждаем это»,— одобрил инициативу президент.

В 2014 году начались активные боевые действия между Вооруженными силами Украины и ополченцами Донецкой и Луганской областей, выступавшими за отделение регионов. Последними впоследствии были провозглашены Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, которые присоединились к России в сентябре 2022 года после начала СВО. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «война на Украине» началась именно в 2014 году.

Степан Мельчаков