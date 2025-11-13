В Челябинской области прогнозируют оживление инвестактивности в 2026 году

К концу 2026 года аналитики ВТБ прогнозируют снижение ключевой ставки до 13%. По их мнению, это фактор будет оживлять инвестиционную активность в России в целом и Челябинской области в частности, сообщает пресс-служба банка.

Также аналитики не исключают, что концу следующего года стоимость доллара может приблизиться к 100 руб. «Если говорить о следующем годе, то нужно отметить, что у нас супер-консервативный бюджет, и это позволит Центральному банку в конце концов снижать ставку бодрее. Изменение налогов в прошлом году и повышение НДС в следующем позволят получить более структурно сбалансированный бюджет, и это будет гораздо меньше оказывать влияние на денежную массу и на те внутренние причины роста инфляции, которые были в предыдущие годы»,— рассказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

По его словам, текущая ставка обусловлена ростом бюджетным расходов и кредитных портфелей, связанным с перестройкой экономики. «При этом консервативная бюджетная политика и ужесточение налогового режима создают условия для будущего смягчения денежно-кредитной политики»,— заключил Виталий Сергейчук.