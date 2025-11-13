Башкирские сетевики ведут электрификацию новых микрорайонов в г. Давлеканово

В г. Давлеканово ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») строит сетевую инфраструктуру сразу в двух микрорайонах города – Западном и Южном. Местные власти здесь выделили около 700 земельных участков. Их электрификацией башкирские сетевики занимаются в последние годы. Так, в обоих микрорайонах они построили 2,3 км ВЛ 10 кВ, 8,5 км ВЛ 0,4 кВ и поставили под напряжение 4 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Помимо новоселов, энергетики в мкр. Западный подключили к сетям детсад на 130 мест, а в Южном им предстоит подвести электричество к школе на 220 мест и детсаду на 110 мест, строительство которых запланировано на ближайшие годы.

Электромонтер распредсетей Давлекановского РЭС ПО «БЭС» Анатолий Павловский ведет техприсоединение потребителя в мкр. Южный

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Чтобы завершить электрификацию двух новых микрорайонов, сетевикам предстоит построить еще 2,3 км ВЛ 10 кВ, 6 км ВЛ 0,4 кВ и ввести в строй 7 ТП 10/0,4 кВ. Если на сегодня численность населения в городе составляет примерно 21 тыс. человек, то с освоением новых микрорайонов она вырастет до 24 тысяч. И этот прирост не в последнюю очередь будет обеспечен благодаря усилиям ООО «Башкирэнерго».

