Еще в 1871 году 14-летним мальчишкой задумал Константин Циолковский это дело и всю свою долгую трудовую жизнь посвятил завоеванию воздуха. Много лет напряженной работы потребовалось ему на то, чтобы придумать все подробности своего корабля. И все это самоучка Циолковский сделал без посторонней помощи.

Фото: РИА Новости

И только теперь научные круги и пресса заговорили об аэронате Циолковского.

Аэронат Циолковского, по общему мнению, не имеет ни одного из обычных недостатков существующих уже систем (Жиффара, Цеппелина и пр.). Главное его достоинство — металлическая оболочка. Металлическая оболочка Циолковского не пропускает воздуха, не боится жара и не горит, и потому при неповрежденной оболочке невозможны ни пожар, ни взрыв.

Подобно цеппелинам, аэронат Циолковского не имеет воздушных баллонетов внутри, а кроме того, у него нет громоздкого и хрупкого каркаса.

Его «становой хребет» состоит из двух металлических сплошных полос, идущих из конца в конец вдоль корабля; одна из них образует верхнее основание (спинной хребет), а другая — нижнее (брюхо корабля). Бока сделаны из тонких металлических листов. Раздуваясь, бока вытягиваются, поэтому они сделаны из волнистого металла. В ненадутом виде оболочка имеет плоский вид и может на боку лежать на полу. По мере надувания бока поднимаются, и оболочка начинает напоминать веретено. Основания с боковинами соединяются шарнирами, наподобие дверных петель, а чтобы сквозь петли не утекал водород, они снаружи прикрыты металлическими трубами. К этой оболочке, как и на всех воздушных кораблях, привешивается при помощи стальных канатов, проходящих сквозь оболочку к верхнему основанию, ладья, или гондола аэроната.

Перевозки на аэронатах Циолковского могут быть очень дешевы. Для скорости 100 верст в час аэронат, поднимающий 1000 пассажиров, должен будет иметь каких-нибудь две лошадиные силы на пассажира. Это значит, что на версту и на пассажира будет уходить по одному золотнику бензина или нефти. Вот почему себестоимость тысячи пассажироверст может быть доведена да 1 рубля и ниже, особенно при малой скорости. Если же мы уменьшим скорость вдвое, то топлива уходит вчетверо меньше, а уменьшив скорость вчетверо, мы сократим расход топлива в 16 раз.

Тогда за 1000 пудоверст мы сумеем с большей выгодой брать по 10 копеек. Перевозка пуда масла из Сибири в Москву тогда обойдется в 30–40 копеек; поездка из Москвы во Владивосток — 8 рублей.

Большинство наших ученых долго не признавали идеи Циолковского и его многочисленных трудов и открытий, но с 1922 года Ассоциация натуралистов-самоучек взяла Циолковского под свою защиту, и теперь наконец Циолковский не только признан, но и имеет возможность на отпущенные «Авнахимом» средства построить свой долгожданный воздушный корабль.

Об аэронате Циолковского в 1925 году писал «Гудок».

Материал подготовил Алексей Алексеев