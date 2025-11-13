Путин: идею о приеме участников СВО в вузы сверх квоты надо обдумать

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил президенту Владимиру Путину проработать вопрос принятия в вузы участников СВО на бюджет сверх установленных цифр приема.

«Просто нужно понять, как это будет финансироваться, чтобы это предложение не повисло в воздухе, понимаете? Если это сверх плана, то кто будет финансировать? Надо заранее об этом подумать»,— ответил президент.

Сейчас в российских вузах для участников СВО и членов их семей действует специальная квота на поступление — не менее 10% от общего числа бюджетных мест на каждом направлении. В сентябре министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал, что по этой квоте в 2025 году в вузы поступили 28,7 тыс. человек (всего было выделено 50 тыс. льготных мест).

