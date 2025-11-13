Двоих жителей Чувашии осудили за призывы к экстремистской деятельности

Двое жителей Чувашии признаны виновными в призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Чувашии.

Следствие установило, что осужденные являются сторонниками движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Они размещали в соцсетях призывы к насильственным действиям по отношению к людям на основании их национальной принадлежности.

Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде года лишения свободы условно, другому — полгода лишения свободы условно с запретом администрировать сайты в течение двух лет. Оба получили год испытательного срока.

Анна Кайдалова